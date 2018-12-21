Son Dakika Haberleri: Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

44 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan ve yüzde 0,01 artarak 91.860,75 puana çıktı.

Borsa günü yatay tamamladı , System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan ve yüzde 0,01 artarak 91.860,75 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:33 

Ekonomi
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