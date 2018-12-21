Borsa günü yatay tamamladı
44 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan ve yüzde 0,01 artarak 91.860,75 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan ve yüzde 0,01 artarak 91.860,75 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:33
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