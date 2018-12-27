Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 90.974,79 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 90.974,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 92.000 puan sınırında etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, önceki kapanışının hemen altında günü tamamladı.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından Avrupa piyasalarında satış baskısının arttığını, bunun da Borsa İstanbul'da alımları sınırladığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de bekleyen konut satışları ve toplan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:23 Kaynak: AA

Madencilik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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