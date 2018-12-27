Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 27,32 puanlık azalışla 90 bin 974 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,42 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:28 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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