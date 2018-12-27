Borsa Günü Yatay Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03'lük hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 27,32 puanlık azalışla 90 bin 974 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,42 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:28 Kaynak: İHA
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