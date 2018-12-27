Son Dakika Haberleri: Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

53 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan ve yüzde 0,03 azalarak 90.974,79 puana geriledi.

Borsa günü yatay tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan ve yüzde 0,03 azalarak 90.974,79 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:10 

Ekonomi
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