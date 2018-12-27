Borsa günü yatay tamamladı
53 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan ve yüzde 0,03 azalarak 90.974,79 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan ve yüzde 0,03 azalarak 90.974,79 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:10
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