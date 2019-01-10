Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

10 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yatay Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 39,43 puanlık artışla 91 bin 196 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:29:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]