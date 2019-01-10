Borsa Günü Yatay Tamamladı
6 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 39,43 puanlık artışla 91 bin 196 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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