Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,04'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 39,43 puanlık artışla 91 bin 196 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti.



(İHA)

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