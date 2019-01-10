Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazancıyla 91.196,31 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yatay Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazancıyla 91.196,31 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.694,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.


AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 19:06:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]