Borsa günü yatay tamamladı

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1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,43 puan ve yüzde 0,04 artarak 91.196,31 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,43 puan ve yüzde 0,04 artarak 91.196,31 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:30
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