Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 101.801,42 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yatay Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 101.801,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:37:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]