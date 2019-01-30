Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 104.189,45 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 104.189,45 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,72 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,53 ile inşaat oldu.


Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 104.793,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü 104.000-104.500 bandında tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yılın birinci enflasyon raporunun tanıtımı toplantısında sıkı para politikası ve enflasyona ilişkin değerlendirmeleri sonrasında, TL varlıkların değer kazandığını söyledi.

Bu akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerine devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:16 Kaynak: AA

Fed, Borsa İstanbul, Ekonomi
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