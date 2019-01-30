Borsa Günü Yatay Tamamladı
18 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 91 puanlık artışla 104 bin 189 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
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