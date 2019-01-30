Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

18 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 91 puanlık artışla 104 bin 189 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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