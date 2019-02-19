Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 13,63 puanlık azalışla 101 bin 742 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,20 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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