Borsa Günü Yatay Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 13,63 puanlık azalışla 101 bin 742 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,20 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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