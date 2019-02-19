Borsa günü yatay tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,01 artarak 101.742,14 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,01 artarak 101.742,14 puana yükseldi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:25
Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu
Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı
Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı