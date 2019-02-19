Son Dakika Haberleri: Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,01 artarak 101.742,14 puana yükseldi.

Borsa günü yatay tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,01 artarak 101.742,14 puana yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:25 

Ekonomi
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