Borsa Günü Yatay Tamamladı
31 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 97,58 puanlık artışla 103 bin 407 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,55 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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