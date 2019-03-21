Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa Günü Yatay Tamamladı

31 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 97,58 puanlık artışla 103 bin 407 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,55 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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