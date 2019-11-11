Borsa, günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 103.118,48 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 azalırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile ticaret oldu.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gideceğini anımsatarak, bu ziyaretten gelecek haber akışı ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.