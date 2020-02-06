Borsa, günü yatay tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü yatay tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı.

Borsa, günü yatay tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile inşaat oldu.

Analistler, Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getirdi.

Yarın yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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