Borsa günü yatay tamamladı - Son Dakika

Borsa günü yatay tamamladı
7 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,07'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,07'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,07'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 72,33 puanlık artışla 96 bin 398 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi 0,97 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:55 Kaynak: İHA
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