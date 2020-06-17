Borsa, günü yatay tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülteni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü yatay tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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