Borsa, günü yatay tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kaybıyla 118.786,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kaybıyla 118.786,09 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye değerlendirmesinin de beklendiğini ifade etti.

Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:15 Kaynak: AA

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