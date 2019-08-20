Borsa günü yükselişe tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. - İSTANBUL
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