Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişe tamamladı
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Borsa günü yükselişe tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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