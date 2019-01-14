Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Kapattı

Borsa Günü Yükselişle Kapattı

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 92.053,84 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Kapattı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 92.053,84 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 366,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.388,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulmasıyla yükselişe geçerek, günü 92.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Tahvil piyasasında 2 yıllık gösterge tahvili bileşik faizi yüzde 18,39'la 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bu düşüşün desteği ile özellikle banka pay piyasalarında alımların yoğunlaştığı ve endeksin yükseliş serisini üst üste 7'nci işlem gününe taşıdığı görüldü.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine ihaleleri ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Avrupa Parlamentosunda yapacağı sunumun ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 88.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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