Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
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Borsa günü yükselişle kapattı

6 dakika önce

Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puana yükseldi.

Borsa günü yükselişle kapattı, System.String[]
Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puana yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:22 
Ekonomi
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