Borsa günü yükselişle kapattı
6 dakika önce
Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puana yükseldi.
Borsa, yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puana yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:22
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