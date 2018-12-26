Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

51 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:29 

Ekonomi
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