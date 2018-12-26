Borsa günü yükselişle tamamladı
51 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:29
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