Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
56 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 172 puanlık artışla 91 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:41 Kaynak: İHA
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