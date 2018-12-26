Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

56 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 172 puanlık artışla 91 bin 2 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:41 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye İçin Kritik Açıklama ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:37:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]