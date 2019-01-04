Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kazancıyla 88.830,82 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kazancıyla 88.830,82 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.431,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 4,97, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.


Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle banka hisselerinde yoğunlaşan alışlar, BIST 100 endeksini analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 89.000 sınırına taşıdı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında başlayacak ticaret görüşmelerinin de piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.000 ve 89.900'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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