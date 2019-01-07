Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazancıyla 89.951,09 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazancıyla 89.951,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile ulaştırma oldu.

Artan küresel risk iştahının etkisiyle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 90.227,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 90.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de dış ticaret dengesi ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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