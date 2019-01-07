Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,27 puan ve yüzde 1,26 artarak 89.951,09 puana çıktı.

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Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi