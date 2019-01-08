Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 90.696,97 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 90.696,97 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 745,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 90.776,12 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 90.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Fed, Borsa İstanbul, Ekonomi
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