Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 745,88 puan ve yüzde 0,83 artarak 90.696,97 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 745,88 puan ve yüzde 0,83 artarak 90.696,97 puana çıktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:25
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi