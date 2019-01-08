Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,83'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,83'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,83'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 745,88 puanlık artışla 90 bin 696 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 2,09 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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