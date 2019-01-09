Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
55 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 459 puanlık artışla 91 bin 156 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,68 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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