Borsa günü yükselişle tamamladı
27 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,91 puan ve yüzde 0,51 artarak 91.156,88 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,91 puan ve yüzde 0,51 artarak 91.156,88 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:40
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi
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