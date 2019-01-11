Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 490,73 puan ve yüzde 0,54 artarak 91.687,04 puana çıktı.

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Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

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Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?