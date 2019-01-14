Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 366,80 puanlık artışla 92 bin 53 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. - İSTANBUL

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