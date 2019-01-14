Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

3 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,40'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 366,80 puanlık artışla 92 bin 53 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor Son Dakika! Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:39:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]