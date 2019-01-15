Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 93.173,27 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 93.173,27 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.119,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 2,28 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, 93.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu, Almanya ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 91.300'ün destek olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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