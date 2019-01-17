Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.405,87 puan ve yüzde 1,47 artarak 96.817,36 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.405,87 puan ve yüzde 1,47 artarak 96.817,36 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:25
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