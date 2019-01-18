Borsa günü yükselişle tamamladı
35 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan ve yüzde 1,69 artarak 98.454,88 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan ve yüzde 1,69 artarak 98.454,88 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:35
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