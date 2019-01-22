Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

12 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.721 puanlık artışla 99 bin 677 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Ekonomi
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