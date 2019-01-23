Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 463 puanlık artışla 100 bin 141 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu