Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 463 puanlık artışla 100 bin 141 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Ekonomi
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