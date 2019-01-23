Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.141,04 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.141,04 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.67 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 1 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 100.488,14 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Davos'ta devam eden zirveden gelecek haber akışının da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Madencilik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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