Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.141,04 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.141,04 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:29
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