Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.141,04 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.141,04 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:29 

Ekonomi
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