Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

17 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.633,25 puan ve yüzde 1,63 artarak 101.774,29 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.633,25 puan ve yüzde 1,63 artarak 101.774,29 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:38 

Ekonomi
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