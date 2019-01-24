Borsa günü yükselişle tamamladı
17 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.633,25 puan ve yüzde 1,63 artarak 101.774,29 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.633,25 puan ve yüzde 1,63 artarak 101.774,29 puana çıktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:38
Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor