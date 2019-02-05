Borsa günü yükselişle tamamladı
39 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,42 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.448,42 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,42 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.448,42 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:25
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