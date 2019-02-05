Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

39 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,42 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.448,42 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı , System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,42 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.448,42 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:25 

Ekonomi
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