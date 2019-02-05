Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
38 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 193 puanlık artışla 102 bin 448 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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