Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

38 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 193 puanlık artışla 102 bin 448 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

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