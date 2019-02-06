Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,13'lük yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,13'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 135 puanlık artışla 102 bin 584 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,85 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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