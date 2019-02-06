Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,84 puan ve yüzde 0,13 artarak 102.584,26 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,84 puan ve yüzde 0,13 artarak 102.584,26 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:30
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