Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 102.784,03 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 102.784,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 199,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.945,35 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemini zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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