Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 199,77 puanlık artışla 102 bin 784 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,44 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:41 Kaynak: İHA
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