Borsa günü yükselişle tamamladı
59 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 199,77 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.784,03 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 199,77 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.784,03 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:15
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