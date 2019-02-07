Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

59 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 199,77 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.784,03 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 199,77 puan ve yüzde 0,19 artarak 102.784,03 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]