Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
51 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 484 puanlık artışla 102 bin 129 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,07 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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