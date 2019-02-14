Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 484 puanlık artışla 102 bin 129 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,07 azaldı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı